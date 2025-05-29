США приостановили продажу некоторых критически важных американских технологий Китаю — Finance.ua

США приостановили продажу некоторых критически важных американских технологий Китаю Сегодня 14:44

США приостановили продажу некоторых критически важных американских технологий Китаю

Администрация Трампа приостановила продажу некоторых критически важных американских технологий Китая, в частности тех, что связаны с реактивными двигателями, полупроводниками, а также некоторыми химическими веществами и машинами.

Для чего это

Как пишет издание, этот шаг является ответом на недавние ограничения Китая на экспорт критически важных минералов в Соединенные Штаты, решение Пекина, угрожающее парализовать цепи поставок американских компаний, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.

Новые ограничения подталкивают крупнейшие экономики мира на шаг поближе к войне в цепях поставок, поскольку Вашингтон и Пекин пытаются применить свою власть над важными экономическими компонентами, пытаясь получить преимущество в заостренном торговом конфликте.

Возрастающее противостояние по отношению к критически важным цепям поставок может иметь значительные последствия для компаний, зависящих от иностранных технологий, включая производителей самолетов, роботов, автомобилей и полупроводников.

Это также может осложнить усилия по переговорам по прекращению торгового спора по тарифной политике администрации.

Ранее 12 мая переговорщики из двух стран договорились о снижении жестких тарифов, которые они вводили друг на друга, на 90 дней, в то же время стремясь к долгосрочному решению.

Министр финансов Скотт Бессент заявил тогда, что «обе делегации пришли к согласию, что ни одна из сторон не хочет разъединения».

Читайте также Трамп хочет ускорить возрождение ядерной энергетики в США: подписан ряд указов

Также Государственный секретарь Марко Рубио объявил в среду, что Соединенные Штаты будут «агрессивно отменять» визы для китайских студентов, которые учатся в критических сферах или имеют связи с Коммунистической партией Китая.

С момента соглашения об отмене тарифов в мае, официальные лица США ожидали, что Китай ослабит ограничения, введенные ими на критически важные минералы.

Как пишет издание, администрация Трампа, похоже, не удовлетворена усилиями Китая. В последние дни Китай возобновил некоторые поставки редкоземельных минералов и магнитов, но они были ограничены, сообщил один из источников. Американские компании остаются обеспокоенными своим доступом к критически важным китайским поставкам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.