Цена гектара земли в мае в Украине (инфографика) — Finance.ua

Цена гектара земли в мае в Украине (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Цена гектара земли в мае в Украине (инфографика)

Самая высокая цена за 1 гектар в Украине в центральной части страны. Это традиционно самые плодородные земли.

Об этом пишет Опендатабот

Относительно площади проданной земли площадь проданных земель в мае составляет 11 тыс. 923 га, в апреле было 23 тыс. 911 га.

Напомним, до нападения рф в феврале 2022 года, в среднем, продавали 10 тысяч га в неделю, сейчас продажи упали в 4 раза — до 2,5 тысяч га в неделю.

В общей сложности по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га — это менее 1% от общей площади с 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

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Стоимость земли

Средняя стоимость гектара за все время работы на рынке земли составляет около 37 тысяч грн за гектар.

Первый месяц после возобновления работы в мае 2022 года цены достигали 43 тысяч грн за гектар.

Ранее мы писали , что рынок земли постепенно обретает коммерческую привлекательность. В 2021 году наблюдалась осторожность. В первый год открытия рынка сменили собственника 74 392 земельных участка — 178 344 га. В 2024 году отчуждено 193 560 участков или почти 400 000 га. Этот уровень волатильности и ликвидности рынка позволяет сказать, что земельная реформа состоялась. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

является уникальным активом. Как сообщил во время ежегодного саммита Invest Talk Summit 2025, который состоялся в Киеве, соучредитель Zeminvest, Dobrozem и «Первый земельный инвестиционный фонд» Александр Черный, Украинская земля

«Если мы будем его сравнивать с недвижимостью, то это, условно говоря, квартира на Печерске в 90-е годы. То есть, она имеет чрезвычайные характеристики по качеству и количеству: 6-е место в мире за пахотной землей и 4-е — по чернозему. И это все сконцентрировано на относительно небольшой территории» — сказал он.

Эксперт в ходе своего выступления на тему «Будет ли 2025 год переломным годом для рынка земли?» отметил, что в 2021 году Украина входила в топ-10 стран по экспорту сельскохозяйственной продукции и имела достаточно сформированную аграрную инфраструктуру и высокую конкуренцию со стороны пользователей за сельскохозяйственную землю.

Что касается того, как может измениться цена на землю в 2025 году, то Черный видит немалый потенциал для роста. Он отметил, что, несмотря на проторговывание этого актива на рынке на 2%, вместо 5% до войны (1 млн гектар), на момент открытия рынка средняя цена составляла 1200 — 1600 долларов. Сегодня она выросла с 1600 до 2300 долларов. Так, по его прогнозу, к концу 2025 года стоимость земли может еще возрасти до 26%.

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