Украинская столица попала в рейтинг городов мира по уровню цифровизации (инфографика) — Finance.ua

Украинская столица попала в рейтинг городов мира по уровню цифровизации (инфографика)
Украинская столица попала в ТОП-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов. Киев занял 13-е место.
Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации по осуществлению полномочий самоуправления в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.
Отмечается, что рейтинг Local Online Services Index от ООН проводится каждые два года и показывает, как города осуществляют цифровую трансформацию.
В нем оценивают онлайн-услуги, услуги электронной демократии, цифровую инфраструктуру.
«В этом году по этим показателям мы обошли такие города как Париж, Рим и Вена и вошли в ТОП-15 среди 193 городов. Спасибо киевлянам за обратную связь, которая позволяет развивать город несмотря на все вызовы», — отметил Оленич.
Напомним, Украина вошла в пятерку стран мира по уровню развития цифровых государственных услуг.
Также наше государство заняло шестое место в мире по уровню принятия криптоактивов в глобальном индексе Chainalysis.
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