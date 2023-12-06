Украина стала самой милитаризованной страной мира — Finance.ua

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Украина стала самой милитаризованной страной мира

Мир
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Украина стала самой милитаризованной страной мира
Украина стала самой милитаризованной страной мира, Фото: svidomi.in.ua
Впервые с 2007 года наиболее милитаризованной страной мира признан Израиль. В этом году этот рейтинг возглавила Украина.
Об этом свидетельствует Глобальный индекс милитаризации (GMI) 2023 г., опубликованный Боннским международным центром исследования конфликтов (BICC).
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В Глобальном индексе милитаризации военный аппарат и гражданское общество государства связаны друг с другом. Аналитики взвешивают военные расходы страны, количество военных и вооружение против валового внутреннего продукта (ВВП) и других гражданских показателей.
GMI обычно основывается на последних доступных данных — для текущего опроса это преимущественно за 2022 год, поэтому война в Газе пока не отражена в нем.
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До сих пор Израиль был лидером этого рейтинга с 2007 года. Однако в этом году первое место заняла Украина. россия же получила 10 место в рейтинге — москва значительно увеличила свои военные расходы с 66 миллиардов долларов до чуть менее 72 миллиардов долларов.
Однако массовые потери людей и материалов привели к низкой степени милитаризации.
В общей сложности топ-10 милитаризованных стран в этом году выглядит так
Украина стала самой милитаризованной страной мира
Отмечается, что в мире выросло количество вооружения. Однако в среднем степень милитаризации снизилась, так как возросла численность населения или ВВП многих стран.
В то же время исследователи отмечают, что военные расходы в Западной и Центральной Европе выросли на 13 процентов в 2022 году. Это самый большой рост со времен окончания холодной войны.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет на 2024 год, в котором основная статья расходов — оборона. Согласно документу, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны

Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
УНН
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