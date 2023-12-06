Украина стала самой милитаризованной страной мира — Finance.ua

Украина стала самой милитаризованной страной мира Сегодня 21:03 — Мир

Украина стала самой милитаризованной страной мира, Фото: svidomi.in.ua

Впервые с 2007 года наиболее милитаризованной страной мира признан Израиль. В этом году этот рейтинг возглавила Украина.

Об этом свидетельствует Глобальный индекс милитаризации (GMI) 2023 г., опубликованный Боннским международным центром исследования конфликтов (BICC).

В Глобальном индексе милитаризации военный аппарат и гражданское общество государства связаны друг с другом. Аналитики взвешивают военные расходы страны, количество военных и вооружение против валового внутреннего продукта (ВВП) и других гражданских показателей.

GMI обычно основывается на последних доступных данных — для текущего опроса это преимущественно за 2022 год, поэтому война в Газе пока не отражена в нем.

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До сих пор Израиль был лидером этого рейтинга с 2007 года. Однако в этом году первое место заняла Украина. россия же получила 10 место в рейтинге — москва значительно увеличила свои военные расходы с 66 миллиардов долларов до чуть менее 72 миллиардов долларов.

Однако массовые потери людей и материалов привели к низкой степени милитаризации.

В общей сложности топ-10 милитаризованных стран в этом году выглядит так

Отмечается, что в мире выросло количество вооружения. Однако в среднем степень милитаризации снизилась, так как возросла численность населения или ВВП многих стран.

В то же время исследователи отмечают, что военные расходы в Западной и Центральной Европе выросли на 13 процентов в 2022 году. Это самый большой рост со времен окончания холодной войны.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет на 2024 год, в котором основная статья расходов — оборона. Согласно документу, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны

УНН По материалам:

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