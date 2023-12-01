Оборонная стратегия ЕС должна включать Украину, — глава Еврокомиссии Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Европейский Союз должен принять во внимание военные потребности Украины в будущей стратегии европейской оборонной промышленности.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она будет также учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал», — сказала фон дер Ляйен в своем выступлении на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить ее потребности в войне против российского вторжения.

«Первым шагом для достижения этой цели является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые наши оборонные программы, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета», — сказала она.

Программа ЕС

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия планирует предложить свою европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, в рамках которой также будут рассмотрены способы финансирования отрасли.

В рамках этого Еврокомиссия попытается понять, как она может добиться признания вклада оборонной промышленности в безопасность Европы устойчивыми финансовыми инвесторами, сказала она.

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