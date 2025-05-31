Украина стала лидером по стабильности фиксированного интернета в мире — Finance.ua

Украина стала лидером по стабильности фиксированного интернета в мире
Украина второй год подряд возглавила список лидеров по показателю стабильности интернета в исследовании Digital Quality of Life Index за 2024 год. Международный рейтинг оценивает качество цифровых услуг в странах, включая интернет
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Что помогло выйти в лидеры
Как объясняют в Минцифры, Украина заняла первое место благодаря развитию xPON — технологии, которая работает в течение 72 часов без света и позволяет людям оставаться на связи во время блэкаутов.
Отмечается, что в последние несколько лет Украина стала лидером по количеству подключений к xРОN.
«Еще в 2021-м технологией пользовались 30% украинцев, на этот год имеем амбициозный план — 65%. россия ежедневно продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, и наша цель — покрыть технологией каждый населенный пункт, чтобы человек в любой момент мог вызвать экстренную службу или написать семье», — говорится в сообщении.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК), определила территории, на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге — скоростному интернету.
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