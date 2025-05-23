В налоговой объяснили «письма счастья» для мелких продавцов через интернет — Finance.ua

В налоговой объяснили «письма счастья» для мелких продавцов через интернет Сегодня 10:47

В налоговой объяснили «письма счастья» для мелких продавцов через интернет

Более 162,7 млн ​​грн из-за 97,5 тыс. денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Таковы результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Территориальные органы ГНС в рамках отработки этих данных направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.

«Официально заявляем, что налоговики не вызвали письмами лиц, совершивших только 2 перевода по 100 гривен, как распространяется в сети», — подчеркнули в ГНС.

К примеру, одно из приглашений, выложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, — 5.

В целом перечислено:

менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;

от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;

от 10 до 50 тыс. грн — 1 515 лицам;

от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;

более 100 тыс. грн — 475 лицам.

ГНС также напомнила, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов. В отношении лиц, осуществлявших по существу скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона.

В настоящее время продолжается обработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной.

Справка Finance.ua:

первый заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк заявил, что такие письма от налоговой в первую очередь дискредитируют ее саму. «О письмах счастья» от Налоговой за 200 грн. Это совершенно бессмысленное расходование ресурса государства, дискредитирующее в первую очередь саму налоговую, должно немедленно прекратиться", — написал нардеп;

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств. Также Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ.

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