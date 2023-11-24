Украина создает «Армию роботов» и «Армию РЭБ», — Федоров — Finance.ua
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Украина создает «Армию роботов» и «Армию РЭБ», — Федоров

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Украина создает «Армию роботов» и «Армию РЭБ», — Федоров
Украина создает «Армию роботов» и «Армию РЭБ», — Федоров
В Украине появится «Армия роботов» и «Армия РЭБ» (радиоэлектронной борьбы).
Об этом рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого включения на ForbesTech-2023.
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«Скоро запустим „Армию роботов“, „Армию РЭБ“. Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты», — сказал Федоров.
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Вице-премьер отметил, что важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.
Ранее сообщалось, что «Армия дронов» поразила рекордное количество опорных пунктов россиян.
На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн.
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Напомним, что в июле 2022 года Минцифра совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, Госспецсвязи в рамках фандрейзинговой платформы United24 объявили первый сбор на Армию дронов.
Таким образом, армии дронов уже больше года. За это время в Украинесоздали массовое производство беспилотников, ударные роты БпЛА и обучение операторов дронов — это главные достижения проекта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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