Украина с Норвегией договорилась о «безвизе» для грузовиков — Finance.ua
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Украина с Норвегией договорилась о «безвизе» для грузовиков

Казна и Политика
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Украина с Норвегией договорилась о «безвизе» для грузовиков
Украина с Норвегией договорилась о «безвизе» для грузовиков
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины подписало протокол с Министерством транспорта Норвегии о «транспортном безвизе», то есть возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений.
Как сообщили в украинском профильном ведомстве, он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше. Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.
Чтобы воспользоваться «безвизом», перевозчик должен иметь сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика. В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности также возможность выполнять перевозку остается.
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Во время заседания украинско-норвежской смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год: украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 разрешений на перевозку из третьих стран.
«Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует „транспортный безвиз“. Сейчас это 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Либерализация грузовых перевозок будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года», — отметил заместитель министра Сергей Деркач.
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Напомним, что в июне Украина договорилась о «транспортном безвизе» с Северной Македонией. Также удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.
В Министерстве восстановления напоминают, что между Европейским союзом и Украиной также действует соглашение о либерализации автомобильных перевозок, которое предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок без разрешений. Однако вышеуказанные страны, включая Норвегию, в ЕС не входят.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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