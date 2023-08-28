В Украине был введен э-протокол технического контроля транспорта — Finance.ua

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В Украине был введен э-протокол технического контроля транспорта

Казна и Политика
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В Украине был введен э-протокол технического контроля транспорта
В Украине был введен э-протокол технического контроля транспорта
В Украине были введены электронные бланки обязательного технического контроля транспорта, используемого для коммерческих, пассажирских и грузовых перевозок.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Главный сервисный центр МВД разработал и создал инструменты для более действенного контроля за коммерческими, пассажирскими и грузовыми перевозчиками, которые предоставляют услуги по автомобильной перевозке людей или грузов и должны проходить обязательный технический контроль транспортных средств. Эти изменения были приняты Постановлением КМУ № 514 от 19 мая 2023 года и вступили в силу 25 августа", — говорится в сообщении.

Что изменилось

Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация.
С помощью видеосъемки будет осуществляться фиксация всего процесса проверки конструкции и технического контроля транспортного средства, что в свою очередь исключит фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.
Видеофиксация процесса проверки транспортного средства начнет функционировать через 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.
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Электронный протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим положительные результаты проверки соответствия автомобиля требованиям безопасности и технического состояния.
Пункты технического контроля хранят все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола обязательного технического контроля. Протокол, содержащий неполную и/или недостоверную информацию, считается недействительным.

Справка Finance.ua:

  • обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно: системы тормозного и рулевого управления, внешних световых приборов, пневматических шин и колес, светопропускания стекла, газобаллонного оборудования (при наличии), других элементов в части, которая непосредственно касается безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды;
  • также производится сверка идентификационных номеров и номерных знаков автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.

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По материалам:
Finance.ua
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