На границе с Румынией завершают строительство мультимодального терминала для торговли Украины с ЕС — Finance.ua
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На границе с Румынией завершают строительство мультимодального терминала для торговли Украины с ЕС

Казна и Политика
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На границе с Румынией завершают строительство мультимодального терминала для торговли Украины с ЕС
На границе с Румынией завершают строительство мультимодального терминала для торговли Украины с ЕС, Фото: hlyboka-gromada.gov.ua
В поселке Глубокая Черновицкой области на завершающем этапе находится строительство мультимодального транспортного терминала компании «Фишка-Нов». Проект имеет стратегическое значение для развития внешней торговли Украины с Европейским союзом.
Об этом сообщает пресс-служба Глубокской общины.
О ходе работ сообщили на выездном совещании с участием председателя Глубокской общины Григория Ванзуряка и руководителя предприятия «Фишка-Нов» ​​Иона Шалара. Стороны обсудили техническую готовность объекта, будущее сотрудничество и социальные инициативы для общества.
Что предусматривает проект:
  • шесть железнодорожных путей с возможностью перегрузки грузов между украинским (1520 мм) и европейским (1435 мм) путем;
  • инфраструктура для приёма грузов автомобильным транспортом;
  • установка тензодатчиков для точного контроля веса;
  • создание около 100 новых рабочих мест.
Ожидается, что запуск терминала укрепит логистические связи Украины со странами ЕС, повысит транзитную привлекательность региона и откроет новые возможности для экспорта и инвестиций.
По материалам:
Finance.ua
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