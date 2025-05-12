Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом — Finance.ua

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Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом

Казна и Политика
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Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом
Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом
Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%.
Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда.

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В случаях, предусмотренных законодательством, у работника должно оставаться 50% заработной платы, в частности, при:
  • взыскании алиментов;
  • возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца;
  • возмещении ущерба, причиненного преступлением;
  • в случае, если лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам.
Однако эти ограничения не распространяются на отчисления из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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