Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом — Finance.ua

Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом
Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%.
Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда.
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В случаях, предусмотренных законодательством, у работника должно оставаться 50% заработной платы, в частности, при:
- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца;
- возмещении ущерба, причиненного преступлением;
- в случае, если лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам.
Однако эти ограничения не распространяются на отчисления из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.
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