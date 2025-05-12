Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом — Finance.ua

Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом Сегодня 08:28 — Казна и Политика

Какие максимальные отчисления из зарплаты разрешены законом

Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%.

Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда.

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В случаях, предусмотренных законодательством, у работника должно оставаться 50% заработной платы, в частности, при:

взыскании алиментов;

возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца;

возмещении ущерба, причиненного преступлением;

в случае, если лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам.

Однако эти ограничения не распространяются на отчисления из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.

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