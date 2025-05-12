За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика) — Finance.ua
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За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика)

Казна и Политика
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Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.
Об этом сообщает ГБР.
За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика)
За январь-апрель 2025 года работники ГБР уведомили о подозрении 5 931 человек. Среди фигурантов:
  • 1 народный депутат Украины;
  • 3 члена Кабинета Министров;
  • 21 судья;
  • 436 правоохранителей;
  • 31 таможенник;
  • 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 2 прокурора;
  • 13 налоговиков;
  • 57 работников Государственной лесной охраны;
  • 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
  • и другие должностные лица
За этот же период в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.
По материалам:
Finance.ua
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