За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика) — Finance.ua

За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика) Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.

Об этом сообщает ГБР.

За январь-апрель 2025 года работники ГБР уведомили о подозрении 5 931 человек. Среди фигурантов:

1 народный депутат Украины;

3 члена Кабинета Министров;

21 судья;

436 правоохранителей;

31 таможенник;

35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

2 прокурора;

13 налоговиков;

57 работников Государственной лесной охраны;

31 работник органов и подразделений гражданской защиты;

и другие должностные лица

За этот же период в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.

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