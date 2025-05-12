За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика) — Finance.ua

За четыре месяца 2025 года ГБР объявило почти 6 тысяч подозрений (инфографика)
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупции и другим преступлениям, подрывающим государственную безопасность.
Об этом сообщает ГБР.
За январь-апрель 2025 года работники ГБР уведомили о подозрении 5 931 человек. Среди фигурантов:
- 1 народный депутат Украины;
- 3 члена Кабинета Министров;
- 21 судья;
- 436 правоохранителей;
- 31 таможенник;
- 35 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 2 прокурора;
- 13 налоговиков;
- 57 работников Государственной лесной охраны;
- 31 работник органов и подразделений гражданской защиты;
- и другие должностные лица
За этот же период в суд направлено 2 710 обвинительных актов в отношении 2 924 человек. Кроме того, задержаны 776 человек, причастных к тяжким преступлениям.
Поделиться новостью