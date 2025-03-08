Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной — Finance.ua

Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной Сегодня 07:10 — Энергетика

Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной

Украина в течение февраля импортировала 511,8 млн куб. м природного газа. Это стало самым высоким месячным объемом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Об этом свидетельствуют данные ExPro.

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Большая часть природного газа была импортирована в «таможенный склад» украинских ПХГ — 401 млн куб. м, из которых 188,1 млн куб. м с помощью услуги short-haul.

Кроме того, 110,8 млн куб. м было импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Откуда импортировали газ

Больше всего газа было импортировано из Словакии — 234,4 млн куб. м или 45,8% всех импортных поставок.

Из Венгрии было импортировано 218 млн куб. м (42,6%).

Из Польши — 59,5 млн куб. м (11,6%).

Причины роста импорта

Заметный рост объемов импорта природного газа в феврале связан с рядом факторов, основной из которых — сокращение украинской добычи после российских атак в начале месяца.

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Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, поэтому спрос на природный газ был выше.

Прогнозируется, что в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале.

С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объема потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Економічна Правда По материалам:

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