Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной — Finance.ua

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Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной

Энергетика
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Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной
Украина резко увеличила импорт газа: что стало причиной
Украина в течение февраля импортировала 511,8 млн куб. м природного газа. Это стало самым высоким месячным объемом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз.
Об этом свидетельствуют данные ExPro.
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Большая часть природного газа была импортирована в «таможенный склад» украинских ПХГ — 401 млн куб. м, из которых 188,1 млн куб. м с помощью услуги short-haul.
Кроме того, 110,8 млн куб. м было импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Откуда импортировали газ

  • Больше всего газа было импортировано из Словакии — 234,4 млн куб. м или 45,8% всех импортных поставок.
  • Из Венгрии было импортировано 218 млн куб. м (42,6%).
  • Из Польши — 59,5 млн куб. м (11,6%).

Причины роста импорта

Заметный рост объемов импорта природного газа в феврале связан с рядом факторов, основной из которых — сокращение украинской добычи после российских атак в начале месяца.
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Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, поэтому спрос на природный газ был выше.
Прогнозируется, что в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале.
С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объема потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.
По материалам:
Економічна Правда
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