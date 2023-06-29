Украина разорвала соглашение о едином экономическом пространстве с беларусью — Finance.ua

Украина разорвала соглашение о едином экономическом пространстве с беларусью Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Украина разорвала соглашение о едином экономическом пространстве с беларусью

Верховная Рада приняла законопроект о выходе Украины из соглашения о едином экономическом пространстве с республикой беларусь, а также прекратила действие соглашения о взаимном обеспечении государственных секретов.

«Вы не поверите, но у нас до сих пор был договор с беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Но только что Рада прекратила действие этого соглашения (№ 0197)», — сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Согласно пояснительной записке, соответствующее решение должно позволить обеспечить защиту национальных интересов Украины, способствовать сохранению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, которые оказались под угрозой в связи с полномасштабной войной, развязанной российской федерацией при поддержке республики беларусь.

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Кроме того, законопроект № 0205 о выходе Украины из соглашения о формировании единого экономического пространства с беларусью поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании 29 июня.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому украинцы будут иметь возможность голосовать через «Дія» за проекты, финансируемые из Государственного фонда регионального развития. Нынешний фонд в размере 2 млрд грн был перенаправлен на увеличение обороноспособности путем внесения поправок в документ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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