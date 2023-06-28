россию и беларусь исключили из Внутриевропейской организации налоговых администраций — Finance.ua

россию и беларусь исключили из Внутриевропейской организации налоговых администраций Сегодня 20:40 — Мир

россию и беларусь исключили из Внутриевропейской организации налоговых администраций

На 27-й Генеральной ассамблее Внутриевропейской организации налоговых администраций (ІОТА) принято решение об исключении россии и беларуси из ее состава.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Следовательно, россия и беларусь больше не являются членами ІОТА. Они справедливо лишены возможности участвовать в принятии судьбоносных решений этой организации.

Глава ГНС ​​Татьяна Кириенко при поддержке коллег из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Дании призвала участников ассамблеи поддержать позицию по прекращению членства рф и беларуси в ІОТА.

По словам Татьяны Кириенко, страны, которые систематически нарушают нормы международного права, договоренности, убивают людей, разрушают инфраструктуру, пытаются уничтожить будущее соседних государств, не имеют права быть в составе влиятельных международных организаций. Такие страны необходимо изолировать и ограничить деструктивное влияние на мировые процессы.

Европейское налоговое сообщество в очередной раз продемонстрировало свое неприятие и осуждение военных преступлений россии и беларуси, внеся свой вклад в достижение справедливости.

Со своей стороны Татьяна Кириенко поблагодарила партнеров-налоговиков из других стран — членов ІОТА за солидарность и поддержку Украины на международном уровне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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