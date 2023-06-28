Правительство одобрило законопроект о расторжении еще одного соглашения с Беларусью — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о расторжении еще одного соглашения с Беларусью Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о расторжении еще одного соглашения с Беларусью

Кабинет Министров одобрил законопроект о прекращении действия Соглашения между Украиной и Беларусью о трудовой деятельности и социальной защите работающих за пределами своих стран граждан.

Об этом сообщил в Телеграме представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект Закона «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством республики Беларусь о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и республики Беларусь, работающих за пределами своих государств, и протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством республики Беларусь о внесении изменений и дополнений к Соглашению…» — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается прекратить действие указанного соглашения, которое было заключено 17 июля 1995 года в Минске и ратифицировано Законом Украины от 26 апреля 1996 года. Действие этого соглашения распространялось на лиц и их семьи, которые являются гражданами или постоянно проживают на территории одного из государств и временно ведут свою трудовую деятельность на предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности другого государства.

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Как отмечается в соглашении, в случае прекращения действия его положения остаются в силе в отношении трудовых договоров (контрактов), заключенных работниками с работодателями до истечения срока, на который они были заключены.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций».

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Укрінформ По материалам:

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