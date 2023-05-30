Украина денонсировала соглашение с беларусью о пенсиях — Finance.ua

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Украина денонсировала соглашение с беларусью о пенсиях

Казна и Политика
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Украина денонсировала соглашение с беларусью о пенсиях
Украина денонсировала соглашение с беларусью о пенсиях
Верховная Рада денонсировала Соглашение между правительствами Украины и республики беларусь о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.
Об этом народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил в Телеграме.
Парламентарий отметил, что за принятие соответствующего постановления № 0196 проголосовал 301 депутат.
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Согласно ему, соглашение денонсировано в связи с поддержкой беларусью открытой полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Соглашение между правительствами Украины и республики о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года.
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Напомним, в апреле Кабинет Министров инициировал денонсацию Соглашения между правительствами Украины и беларуси о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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