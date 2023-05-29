Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией — Finance.ua
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Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией

Валюта
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Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией
Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией
белорусский диктатор александр лукашенко не захотел переводить страну на единую валюту с россией. По словам лукашенко, это вопрос «не сегодняшнего дня».
Такое заявление самопровозглашенный президент беларуси сделал во время встречи с главой центробанка россии Эльвирой Набиуллиной. Она находится с визитом в Минске, сообщают белорусские и российские СМИ.
Лукашенко напомнил, что рф и беларусь создали Межбанковский валютный совет и этот орган продолжает работу. Однако это не означает, что Минск готов вводить единую с россией валюту.
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«Я часто привожу ваши, нашего главы цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом россии», — сказал Лукашенко.
По его словам, вопрос о введении единой валюты регулярно поднимают «некоторые патриотически настроенные граждане двух стран». Ранее лукашенко уже говорил, что не отрицает введение единой с рф валюты.
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Однако еще в 2019 году белорусский диктатор заявлял, что такой единой валютой не должен становиться российский рубль. По его словам, единая валюта должна быть новой.
При этом экс-министр экономики беларуси Георгий Бадей предупреждал: в случае введения единой валюты будет утрачен суверенитет в области эмиссионной политики «одного из государств». Поэтому Бадей не согласился, что Минску нужна единая с россией валюта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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