Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией — Finance.ua

Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией Сегодня 18:00 — Валюта

Время не пришло: лукашенко не захотел переводить беларусь на единую валюту с россией

белорусский диктатор александр лукашенко не захотел переводить страну на единую валюту с россией. По словам лукашенко, это вопрос «не сегодняшнего дня».

Такое заявление самопровозглашенный президент беларуси сделал во время встречи с главой центробанка россии Эльвирой Набиуллиной. Она находится с визитом в Минске, сообщают белорусские и российские СМИ.

Лукашенко напомнил, что рф и беларусь создали Межбанковский валютный совет и этот орган продолжает работу. Однако это не означает, что Минск готов вводить единую с россией валюту.

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«Я часто привожу ваши, нашего главы цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом россии», — сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос о введении единой валюты регулярно поднимают «некоторые патриотически настроенные граждане двух стран». Ранее лукашенко уже говорил, что не отрицает введение единой с рф валюты.

Однако еще в 2019 году белорусский диктатор заявлял, что такой единой валютой не должен становиться российский рубль. По его словам, единая валюта должна быть новой.

При этом экс-министр экономики беларуси Георгий Бадей предупреждал: в случае введения единой валюты будет утрачен суверенитет в области эмиссионной политики «одного из государств». Поэтому Бадей не согласился, что Минску нужна единая с россией валюта.

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Обозреватель По материалам:

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