Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году — Зеленский 27.01.2026, 16:41

Зеленский говорит, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года - одна из ключевых гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является вступление в Евросоюз до 2027 года.

Об этом украинский лидер заявил по итогам разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

По его словам, вступление в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — написал Зеленский.

Он добавил, что Австрия выделила средства на поддержку украинского энергосектора.

«В ходе беседы с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером обсудили энергетическую ситуацию в Украине. россия каждый день бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это партнеры реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства в поддержку нашего энергетического сектора», — подчеркнул глава государства.

Что известно о мирных договоренностях

Ранее Finance.ua писал , что в начальных проектах 20-пунктного мирного плана, обсуждаемого на переговорах под эгидой США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных государств-членов ЕС.

По данным издания Financial Times, именно отсутствие консенсуса внутри Евросоюза стало причиной пересмотра конкретных сроков вступления Украины, несмотря на то, что Вашингтон рассматривал евроинтеграцию Киева как одну из ключевых составляющих более широкого мирного урегулирования.

В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, скептически относящихся к такому решению.

