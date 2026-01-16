Брюссель готовит схему ускоренного вступления Украины в ЕС
В Брюсселе обсуждается масштабное изменение подхода к расширению ЕС, которое может существенно ускорить евроинтеграцию Украины. Европейские чиновники рассматривают «двухступенчатую» модель вступления: она позволяет Киеву формально стать членом Союза раньше по действующим правилам, но с ограниченными политическими правами на старте.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
В кулуарах Еврокомиссии готовят предложения, которые фактически отходят от процедуры, действующей с 1990-х годов. Речь идет о компромиссном варианте между скорым вступлением и полным соответствием всем критериям.
Что предусматривает новая модель
На первом этапе Украина может получить:
- доступ к Единому рынку ЕС;
- право на аграрные субсидии и фонды развития;
- денежные вливания в экономику и свободное движение продуктов.
В то же время Украина будет временно уступать в:
- праве голоса на саммитах лидеров ЕС;
- участии в принятии ключевых решений на уровне министров;
- возможности блокировать решения Евросоюза.
Полноценные права члена ЕС предлагают предоставлять постепенно по мере выполнения реформ уже после формального присоединения.
Мирное соглашение и ориентир 2027 года
Активизация дискуссий совпадает с поиском путей завершения войны. По информации журналистов, в проектах мирного плана, к которому привлечены США, 2027 год фигурирует как возможный срок вступления Украины в ЕС.
В Брюсселе признают: стандартный процесс адаптации ко всем требованиям может занять до десяти лет. Поэтому быстрое, хотя и ограниченное членство рассматривается как важный аргумент для Президента Владимира Зеленского в переговорах по потенциальному мирному соглашению с рф. Ранее он не раз подчеркивал, что экономические гарантии и членство в ЕС — ключевые элементы безопасности Украины.
Опасения по поводу «второсортного» членства
Предложение вызвало противоречивую реакцию среди дипломатов. Критики предостерегают, что оно может создать модель «членства разных уровней» и подорвать единство Евросоюза.
Отдельную обеспокоенность вызывает реакция других стран-кандидатов — в частности, Черногории и Албании, которые находятся в переговорном процессе значительно дольше. Отход от принципа меритократии в пользу геополитической целесообразности, по мнению дипломатов, может дестабилизировать всю политику расширения ЕС.
Остается и фактор Венгрии, блокирующей открытие отдельных переговорных разделов. Впрочем, в Евросоюзе рассчитывают, что участие США в возможном мирном соглашении может заставить Будапешт пересмотреть свою позицию.
