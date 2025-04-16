Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня — Finance.ua
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Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня

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Украина активно работает с американцами и иностранными партнерами по разработке механизмов мониторинга режимов прекращения огня.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга.
«Мы на регулярной основе передаем американцам и другим партнерам все данные о нарушении россией энергетического перемирия. Они получают эту информацию от нас, фиксируют. У Украины и США общее, я думаю, понимание в целом, что нужно самое полное прекращение огня», — сказал Тихий.
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Спикер МИД подчеркнул, что нужны механизмы мониторинга.
«Мы активно работаем с американцами и другими нашими коллегами, иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Потому что, конечно, будут постоянные нарушения, и нужно, чтобы были объективные данные, объективная возможность подтверждать нарушение российской стороной режимов прекращения огня», — рассказал Тихий.
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Тихий сообщил, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.
Центр противодействия дезинформации СНБО сообщал, что за 22 дня так называемого «энергетического перемирия» российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период до его объявления.
По материалам:
УНН
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