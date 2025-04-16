Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня — Finance.ua

Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня Сегодня 18:15

Украина активно работает с американцами и иностранными партнерами по разработке механизмов мониторинга режимов прекращения огня.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга.

«Мы на регулярной основе передаем американцам и другим партнерам все данные о нарушении россией энергетического перемирия. Они получают эту информацию от нас, фиксируют. У Украины и США общее, я думаю, понимание в целом, что нужно самое полное прекращение огня», — сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что нужны механизмы мониторинга.

«Мы активно работаем с американцами и другими нашими коллегами, иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Потому что, конечно, будут постоянные нарушения, и нужно, чтобы были объективные данные, объективная возможность подтверждать нарушение российской стороной режимов прекращения огня», — рассказал Тихий.

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Тихий сообщил, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщал, что за 22 дня так называемого «энергетического перемирия» российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период до его объявления.

УНН По материалам:

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