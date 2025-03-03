Зеленский рассказал, что будет в случае прекращения огня без гарантий безопасности — Finance.ua
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Зеленский рассказал, что будет в случае прекращения огня без гарантий безопасности

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В случае прекращения огня в войне россии против Украины без гарантий безопасности для Киева, враг обязательно сорвет эту договоренность. От этого не выиграют ни Украина, ни США — только рф.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.
Глава государства описал развитие событий при прекращении огня без гарантий безопасности для Украины.
«Если все скажут: „ceasefire“, заставят, например, Украину без серьезных гарантий безопасности сказать „ceasefire“, представьте себе, что через неделю русские убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. Абсолютно понятно. И что это будет? Русские скажут, как всегда, как было тогда, 10 лет назад: „Это украинцы сорвали“. Мы будем показывать доказательства, что они. Кто от этого победит? Русские. Ну, точно не мы, точно не Соединенные Штаты, точно не президент Соединенных Штатов и не европейские коллеги», — рассказал Зеленский.
По материалам:
ТСН
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