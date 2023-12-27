Украина проведет учет военнообязанных за рубежом — Finance.ua

Украина проведет учет военнообязанных за рубежом Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина проведет учет военнообязанных за рубежом

В Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, выехавших за рубеж.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько — за рубежом.

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«Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, мы просто призываем их пройти учет. Во-вторых, да, после учета мы предлагаем им разные опции, мотивирующие… Мы предложим рекрутинг, где можно выбрать специальность. После этого человек может быть уверен, где и с кем будет служить», — объяснил он.

Умеров добавил, что вопрос возможного ограничения прав таких людей рассматривается, проводятся консультации с правоохранителями и Минюстом.

«Но, как я сказал, фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности, для того чтобы у военнослужащего было право… Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования», — отметил министр.

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В ноябре СМИ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения рф границы соседних стран нелегально пересекли около 19 740 украинцев. Еще 21 113 человек были задержаны на границе.

В Государственной пограничной службе сообщали, что из страны ежедневно уезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста. В то же время около 100 человек получают отказ в пересечении государственной границы.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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