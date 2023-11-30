Украина привлекла к разминированию сельхозземель американскую Tetra Tech. Компания начала работу в пяти областях — Finance.ua

Украина привлекла к разминированию сельхозземель американскую Tetra Tech. Компания начала работу в пяти областях Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Украина привлекла к разминированию сельхозземель американскую Tetra Tech. Компания начала работу в пяти областях

Американская компания Tetra Tech — один из мировых лидеров по разминированию — начала работу в Киевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях.

Об этом сообщил представитель компании Джеффри Томас Колдуэлл на встрече с руководством Минагрополитики Украины. В конце 2022 года Tetra Tech получила от Госдепа США контракт на $47,6 млн на гуманитарное разминирование в Украине.

Стороны обсудили сотрудничество в аграрном секторе. В частности, вопрос о гуманитарном разминировании земель сельхозназначения.

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Как отметил заместитель министра агрополитики Денис Башлык, около 500 000 га земли сельхозназначения нуждаются в разминировании, но процесс проходит медленно из-за ограниченности в ресурсах.

По его словам, в Украине работает около 20 компаний по разминированию, но этого очень мало.

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В свою очередь Джеффри Томас Колдуэлл заверил, что Tetra Tech предоставит необходимую техническую помощь для разминирования, а также поможет с обучением специалистов. Он добавил, что для ускорения процесса разминирования компания будет использовать новые технологии.

Компания Tetra Tech (США) — один из мировых лидеров по разминированию. В конце 2022 года Tetra Tech получила от Госдепа США контракт на $47,6 млн на гуманитарное разминирование в Украине. Компания будет помогать обнаруживать и обезвреживать противопехотные мины, неразорвавшиеся и заброшенные боеприпасы, самодельные устройства и другие взрывоопасные предметы. Также Tetra Tech будет проводить обучение по разминированию по международным стандартам.

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