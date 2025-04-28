Заказчики лесоматериалов задолжали «Лесам Украины» 500 млн грн — Finance.ua

Заказчики лесоматериалов задолжали «Лесам Украины» 500 млн грн Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

На складах ГП «Леса Украины» ожидает отгрузки 100 тыс. куб. м круглых лесоматериалов, а бизнес нарастил долг до 500 млн грн за уже поставленную продукцию, сообщила пресс-служба госпредприятия.

В госпредприятии напомнили, что во время последних встреч с бизнесом звучало требование увеличить заготовку, поскольку ресурса остро не хватает.

«Но факты свидетельствуют о другом. С начала апреля на „горячую линию“ ГП „Леса Украины“ не поступило ни одной жалобы на невыполнение договоров по поставке древесины по вине лесоводов (единственный случай касается конфликта между предпринимателями в Карпатском регионе, заложниками которого стали наши работники). Однако объем невыбранной продукции на складах заметно вырос», — говорится в сообщении.

В «Лесах Украины» акцентировали внимание на том, что среди тех, кто не выполняет обязательства, есть компании из топ-10.

Ответственность бизнеса за срыв контрактов в настоящее время минимальная. Покупатели практически ничем не рискуют. При существенных колебаниях цен на рынке иногда проще не выбирать продукцию по незакрытому контракту и снова выйти на торги, пояснили в госпредприятии.

Однако в ГП «Леса Украины» в результате накопления лесопродукции и перезагрузки складов растут затраты на складирование. Несвоевременная оплата отрицательно отражается на состоянии расчетов с исполнителями услуг (прежде всего по лесозаготовке). Вынужденная остановка дестабилизирует работу заготовителей, теряются дефицитные работники, которых сложно заменить.

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