Great Wall представил свой первый V8 и вездеход Hooke (фото) — Finance.ua

Great Wall представил свой первый V8 и вездеход Hooke (фото) Сегодня 05:41 — Фондовый рынок

Great Wall представил свой первый V8 и вездеход Hooke (фото)

Китайская компания Great Wall привезла на автошоу в Шанхае первый в своей истории двигатель V8 и показала новую версию внедорожника Tank.

Компания потратила несколько лет на разработку первого в своей истории 8-цилиндрового двигателя. Его объем 4 литра, оснащен двумя турбинами. Кроме того, он может применяться в гибридных моделях, в том числе как бензогенератор.

Вице-президент GWM International Джеймс Янг рассказал, что новый V8 рассматривается для разных моделей, которые будут продаваться в Китае и на экспортных рынках. В последние несколько лет мы работали над этим V8, включая лабораторные и реальные испытания.

«Новый V8 будет интегрирован в силовую установку PHEV, которая позволяет автомобилю двигаться в основном на электрической энергии и применит двигатель внутреннего сгорания только в ситуациях с высокой нагрузкой — при резких ускорениях и в случае буксировки тяжелых грузов», — добавил Янг.

Еще одной звездой стенда компании в Шанхае стал внедорожник GWM Tank 300 Hooke. Он получил мощный мотор, усиленную раму и подвеску, полный привод с блокировками переднего и заднего дифференциала, внедорожные шины Cooper на дисках в стиле Beadlock, измененный передний бампер и новые накладки на передние колесные арки. Названный в честь Hooke Trail, внедорожной трассы через горный хребет на западе Китая, Tank 300 Hooke будет запущен в производство в конце года.

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