Названы лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2025 году — Finance.ua

Названы лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2025 году 28.04.2025, 01:28 — Фондовый рынок

Названы лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2025 году

Выбор оптимальной связки процессора и видеокарты — один из самых сложных вопросов в процессе сборки игрового ПК. Автор YouTube-канала PC Centric (770 тыс. подписчиков) назвал самые оптимальные сочетания CPU и GPU в апреле 2025 года.

Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080 г, 2К и 4К.

При минимальном бюджете стоит рассмотреть игровой ПК с процессором Intel Core i5- 14400 °F и видеокартой Intel Arc B580.

и видеокартой Intel Arc B580. Тем, кто готов потратиться больше, следует рассмотреть комбинацию Ryzen 7 7700 или Ryzen 7 9700X с GeForce RTX 5060 Ti в версии 16 ГБ VRAM. Такого ПК хватит для 1080p-гейминга на высоких настройках как минимум на ближайшие пару лет.

Для игр с разрешением 1440р следует рассмотреть связи Radeon RX 9070 и Ryzen 7 9700X, или если есть деньги, Ryzen 7 9800X3D. В качестве альтернативы можно приобрести GeForce RTX 5070 с Intel Core i7−14700KF.

Экстремальный игровой ПК для 1440p должен комплектоваться либо Radeon RX 9070 XT, либо GeForce RTX 5070 Ti и «лучшим игровым процессором для геймеров» AMD Ryzen 7 9800X3D.

Если вы ориентируетесь на 4K, лучше себя показывает связка AMD Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5080 или даже флагманской RTX 5090, у которой аж 32 ГБ видеопамяти современного типа GDDR7.

УНІАН По материалам:

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