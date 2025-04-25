Киевский K41 Community Fund сообщил о выкупе инвестором здания бывшего завода Рихерта на Подоле — Finance.ua
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Киевский K41 Community Fund сообщил о выкупе инвестором здания бывшего завода Рихерта на Подоле

Фондовый рынок
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Киевский K41 Community Fund сообщил о выкупе инвестором здания бывшего завода Рихерта на Подоле
Киевский K41 Community Fund сообщил о выкупе инвестором здания бывшего завода Рихерта на Подоле
Киевский K41 Community Fund сообщил о выкупе инвестором здания бывшего пивоваренного завода Рихерта в Подольском районе столицы и об отмене проекта строительства жилого комплекса «Рихерт&Парк» на этой территории.
«Отныне компания A Development покидает территорию Юрковицы, и этот участок защищен от жилой застройки. Мы нашли инвестиции, которые позволили нам выкупить здание завода Рихерта, а также взять в долгосрочную аренду земельный участок вокруг винокурни с озером», — сообщил проект K41 Commu.
По его данным, на данной территории планируется открыть парк с озером и общественные пространства.
Ранее, в ноябре 2024 года, A Development сообщала об изменении концепции реновационного проекта «Рихерт&Парк», а именно об уменьшении площади застройки на 40 тыс. кв. м и создании парка площадью 5,85 га с культурным центром. Заказчиком строительства выступало ООО «Керамоблоки-Инвест».
Однако позже Антимонопольный комитет Украины согласовал приобретение ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии» компании «Керикс Девелопмент», которая выступала арендатором земельных участков, где планировалась реализация проекта реновации.
Согласно данным Opendatabot, владельцем «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии» является CEO агрохолдинга «Кернел» Андрей Веревский.
По состоянию на 24 апреля 2025 года Веревский также указан бенефициаром «Керикс Девелопмент». Так, предыдущий бенефициар Алексей Баранов, являющийся владельцем A Develoment, был удален из реестра 4 февраля.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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