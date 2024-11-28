Украина привлекает инвесторов благодаря плодородным почвам и благоприятному климату — исследование Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Украина привлекает инвесторов благодаря плодородным почвам и благоприятному климату — исследование

Плодородные почвы, благоприятный климат, выгодное географическое расположение и государственная поддержка создают привлекательные условия для инвесторов в агросектор Украины.

Об этом говорится в обнародованном аналитическом исследовании правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, передает «ПроАгро Групп».

В исследовании особое внимание уделено инфраструктурным потребностям, критически важным для повышения производительности агросектора, в частности, инвестициям в ирригационные системы, логистику и хранение урожая.

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«Несмотря на весомый потенциал, украинский агропромышленный сектор понес значительные убытки в результате войны, которые оцениваются в 80 миллиардов долларов США, из которых более 65% потерь приходится на области, пострадавшие от боевых действий.

Для восстановления и дальнейшего развития отрасли в течение следующего десятилетия необходимо привлечь инвестиции в размере 56 миллиардов долларов", — отмечают авторы исследования.

Справка Finance.ua:

С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га. Самый большой — 3969 га — в Кировоградской области.

Agravery По материалам:

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