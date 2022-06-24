Украина презентовала Дорожную карту финансовых санкций против рф — Finance.ua

Украина презентовала Дорожную карту финансовых санкций против рф Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Украина презентовала Дорожную карту финансовых санкций против рф

Международная рабочая группа по санкциям против россии представила Дорожную карту финансовых санкций.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Документ содержит анализ влияния ранее введенных ограничений на финансовую систему рф, перечень рекомендаций для усиления давления на государство-агрессора и карту рисков по реализации санкционной политики.

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Разработанные предложения базируются на зависимости рф от западных резервных валют, рынков и банков, в частности в торговле. Цель предложенных ограничений — лишить россию финансовых потоков, которые агрессор направляет на спонсирование войны.

Для этого необходимо сделать три шага:

наложить полные блокировочные санкции на весь денежный сектор рф;

полностью отказаться от предоставления услуг и сотрудничества с агрессором в финансовой сфере;

достичь институциональной изоляции, начав переход к новой экономической политике без участия россии.

Указанные мероприятия соответствуют трем уровням новейших денежных ограничений в отношении россии, которые могут реализовываться поэтапно в течение ближайших месяцев.

Эксперты группы разработали подробные предложения по введению упомянутых санкций:

во-первых, необходимо наложить полные блокировочные санкции на 30 крупнейших российских банков с государственным капиталом, Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр. Индивидуальные санкции должны быть расширены на российских чиновников, ответственных за финансовую политику. рф должна быть признана государством — спонсором терроризма и включена в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF);

во-вторых, нужно завершить расторжение экономических отношений с рф. Россия должна быть исключена из западных фондов и компаний. Предприятия и отдельные лица должны потерять доступ к услугам инвестиционного и другого консалтинга, управления активами, работы на крипторынках;

в-третьих, необходимо достичь институциональной изоляции рф. Для этого предложено ввести жесткие инструменты контроля за финансовыми операциями по россии. Строгий централизованный контроль и регулирование торговли россии позволит предотвратить кражи технологий и интеллектуальной собственности, особенно в отношении товаров и услуг двойного назначения. Применительно к российским предприятиям должен действовать комплексный экспортный контроль.

Группа также предлагает ввести новые границы прозрачности и раскрытия информации о сотрудничающих с Россией компаниях для увеличения рыночного и общественного давления. Необходимо ужесточить требования по работе с агрессором и определить основания для введения вторичных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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