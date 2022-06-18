Россияне почувствуют «боль» от санкций в ближайшие полгода, — Шеремета — Finance.ua
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Россияне почувствуют «боль» от санкций в ближайшие полгода, — Шеремета

Сегодня 17:20
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Россия понемногу изолируется от цивилизованного мира: санкции уже начинают действовать, а международные компании покидают страну. Уже совсем скоро россияне почувствуют настоящую «боль» от санкций. Но здесь есть один аспект.
Об этом 24 канала рассказал профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета. По его словам, пропаганда будет все равно убеждать местных, что они живут хорошо. И, как ни странно, россияне в это поверят.
«Боль» от санкций появится в ближайшие полгода
Какова бы ни была ситуация, Шеремета не верит, что российская пропаганда быстро изменит свою риторику по поводу санкций Запада. Сейчас там убеждают: ограничения не страшны, потому все будет нормально.
Но месседжи могут постепенно измениться, как только простые россияне почувствуют, что под санкциями им действительно тяжелее живется. И это не сразу. Тем более что они привыкли жить в сложных условиях.
Россияне привыкли к трудным временам. Им могут подать любую пропаганду, и они поверят. Даже при самой плохой ситуации все равно российские политики и каналы будут говорить, что у них все окей, — считает Роман Шеремета.
Возможно, уже потом, когда народ все осознает, пропаганда может измениться. Но это не произойдет быстро.
Экономические санкции против России: SWIFT — только половина дела
Еще в начале полномасштабного вторжения США заморозили для многих российских банков корреспондентские счета в долларах. Впрочем, Евросоюз этого не сделал. А это был бы грозный удар по российской экономике. Блокирование SWIFT — это хорошо. Но следует идти дальше.
Роман Шеремета общался с представителями Всемирного банка и МВФ на одном из форумов в Лондоне. Ему объяснили, что Европа пока не может заблокировать такие счета, пока находится в энергетических связях с россией. Им нужно как-то рассчитываться за газ и нефть.
Кроме того, существуют определенные индивидуальные предпочтения и симпатии к россии, которые часто усматриваются, к примеру, у некоторых чиновников из Германии и других государств.
Совокупность этих факторов, к сожалению, не позволила нам полностью заблокировать российские банки в Европе. Но общество этих стран, в частности Германии и Франции, совсем по-другому смотрят на ситуацию. По данным опроса, они за полное отключение российских банков от европейской системы, — отметил Роман Шеремета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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