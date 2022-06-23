Великобритания ввела новые санкции против рф — Finance.ua

Великобритания ввела новые санкции против рф Сегодня 13:15 — Мир

Великобритания ввела новые санкции против рф

Великобритания в четверг ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора россии. Санкции затронули технологии и товары нефтепереработки, а также товары и технологии для морского сектора.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, пишет Reuters.

В «Сообщении экспортерам» перечислены новые меры, включая запрет экспорта в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиагаза.

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Санкциями вводится также запрет на экспорт и использование в россии фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

В нем также говорится о новых запретах на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

В сообщении был указан дополнительный список товаров, запрещенных к вывозу:

внутренние репрессивные продукты и технологии;

товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;

морские продукты и технологии;

дополнительные товары и технологии нефтепереработки;

дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.

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