Великобритания ввела новые санкции против рф — Finance.ua

Великобритания ввела новые санкции против рф
Великобритания в четверг ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора россии. Санкции затронули технологии и товары нефтепереработки, а также товары и технологии для морского сектора.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, пишет Reuters.
В «Сообщении экспортерам» перечислены новые меры, включая запрет экспорта в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиагаза.
Санкциями вводится также запрет на экспорт и использование в россии фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.
В нем также говорится о новых запретах на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
В сообщении был указан дополнительный список товаров, запрещенных к вывозу:
- внутренние репрессивные продукты и технологии;
- товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
- морские продукты и технологии;
- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
- дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью