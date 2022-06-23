Великобритания ввела новые санкции против рф — Finance.ua
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Великобритания ввела новые санкции против рф

Мир
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Великобритания ввела новые санкции против рф
Великобритания ввела новые санкции против рф
Великобритания в четверг ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора россии. Санкции затронули технологии и товары нефтепереработки, а также товары и технологии для морского сектора.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, пишет Reuters.
В «Сообщении экспортерам» перечислены новые меры, включая запрет экспорта в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиагаза.
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Санкциями вводится также запрет на экспорт и использование в россии фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.
В нем также говорится о новых запретах на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
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В сообщении был указан дополнительный список товаров, запрещенных к вывозу:
  • внутренние репрессивные продукты и технологии;
  • товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
  • морские продукты и технологии;
  • дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
  • дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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