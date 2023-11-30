Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод — Finance.ua

Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод Сегодня 05:19 — Энергетика

Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод

Оператор газотранспортной системы Украины представил проект реверса Трансбалканского газопровода, который изначально строили для российского газа.

Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

В случае реализации проекта Трансбалканский газопровод может соединить газовые рынки Южной и Центральной Европы через Украину. Это позволит соединить газовые рынки Юго-Восточной Европы, где в скором времени может возникнуть значительный профицит газа с рынками Центральной Европы.

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Проект представили на состоявшейся в Софии встрече с операторами газовых сетей Болгарии, Греции, Словакии, Румынии и Венгрии.

Представители украинского оператора обратили внимание на необходимость расширить мощности болгарской и румынской газотранспортной системы. Ведь пропускная способность болгарской ГТС является критической точкой для обеспечения дополнительного потока.

«Оценка рыночного спроса, совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы, показала потребность в 20 млн куб. м для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища. Трансбалканский коридор может удовлетворить спрос заказчиков, которые планируют транспортировать газ с Балканского направления до потребителей Восточной и Центральной Европы, а также предоставить возможность хранить газ в украинских ПХГ», — отметил генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Благодаря имеющейся инфраструктуре, Трансбалканский газопровод уже частично работает в реверсе: в 2023 году по этому маршруту прокачано более 0,5 млрд куб. м природного газа.

Економічна Правда По материалам:

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