Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод — Finance.ua
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Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод

Энергетика
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Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод
Украина предложила европейским операторам «развернуть» Трансбалканский газопровод
Оператор газотранспортной системы Украины представил проект реверса Трансбалканского газопровода, который изначально строили для российского газа.
Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.
В случае реализации проекта Трансбалканский газопровод может соединить газовые рынки Южной и Центральной Европы через Украину. Это позволит соединить газовые рынки Юго-Восточной Европы, где в скором времени может возникнуть значительный профицит газа с рынками Центральной Европы.
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Проект представили на состоявшейся в Софии встрече с операторами газовых сетей Болгарии, Греции, Словакии, Румынии и Венгрии.
Представители украинского оператора обратили внимание на необходимость расширить мощности болгарской и румынской газотранспортной системы. Ведь пропускная способность болгарской ГТС является критической точкой для обеспечения дополнительного потока.
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«Оценка рыночного спроса, совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы, показала потребность в 20 млн куб. м для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища. Трансбалканский коридор может удовлетворить спрос заказчиков, которые планируют транспортировать газ с Балканского направления до потребителей Восточной и Центральной Европы, а также предоставить возможность хранить газ в украинских ПХГ», — отметил генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.
Благодаря имеющейся инфраструктуре, Трансбалканский газопровод уже частично работает в реверсе: в 2023 году по этому маршруту прокачано более 0,5 млрд куб. м природного газа.
По материалам:
Економічна Правда
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