Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов — Finance.ua
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Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов

Фондовый рынок
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Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов
Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов, Фото: www.naftogaz.com
НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.
Об этом сообщает Нафтогаз.
Соответствующее соглашение подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
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Отмечается, что кредитное соглашение вступит в силу после оформления госгарантии.
Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией.
Напомним, «Нафтогаз» за январь-октябрь 2023 года уплатил в государственный и местные бюджеты 75,4 млрд грн налогов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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