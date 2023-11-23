Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов — Finance.ua

Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на €200 миллионов, Фото: www.naftogaz.com

НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.

Об этом сообщает Нафтогаз.

Соответствующее соглашение подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что кредитное соглашение вступит в силу после оформления госгарантии.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией.

Напомним, «Нафтогаз» за январь-октябрь 2023 года уплатил в государственный и местные бюджеты 75,4 млрд грн налогов.

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Укрінформ По материалам:

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