Украина построит новую станцию на месте разрушенной Каховской ГЭС — глава &quot;Укргидроэнерго&quot; — Finance.ua
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Украина построит новую станцию на месте разрушенной Каховской ГЭС — глава "Укргидроэнерго"

Казна и Политика
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ЧАО «Укргидроэнерго» построит на месте разрушенной российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС новую станцию.
Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона.
«Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена… Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте станцию, которая будет красивее и мощнее», — сказал он.
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По словам Сироты, уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение, как необходимо после деоккупации быстро соорудить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.
С этой целью «Укргидроэнерго» предоставило в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.
«Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей», — сказал он.
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Сирота уточнил, что на заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра, который состоялись сегодня, была поставлена ​​задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также компания проведет опрокидывание воды из днепровского каскада в Кривой Рог.
Как сообщалось, в 02:50 6 июня российские войска совершили внутренний подрыв конструкций на оккупированной Каховской ГЭС, что привело к подтоплению ряда населенных пунктов Херсонской области. По состоянию на 11.00 были разрушены 16 затворов станции, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпусом.
Разрушение ГЭС считается нарушением Женевской конвенции.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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