Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС — Finance.ua

Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС

Эвакуация, ситуация на Запорожской АЭС и обеспечение питьевой водой — приоритетные задачи в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подытоживая решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая на своем заседании 6 июня обсудила последствия разрушения россиянами Каховской ГЭС.

Были поставлены четыре главные задачи:

Основная — это развитие ситуации на Запорожской АЭС. По словам Шмыгаля, пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.

Организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях. Первый поезд из Херсона отправился в 13:00.

Обеспечение питьевой водой пострадавших регионов. Уже выработаны предложения и подготовлены проектные решения. Готовится выделение средств.

Проведение оценки экологических последствий.

«Всем поставлены задачи и даны поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления касатльно ситуации», — заявил Шмыгаль.

Также Кабинет Министров принял решение выделить 120 миллионов гривен Госагентству водных ресурсов для устойчивого снабжения жителей Николаева питьевой водой. Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы. Ожидается, что проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

В результате подрыва российскими оккупантами машинного зала изнутри, Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и она не подлежит восстановлению.

Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что его эксперты «внимательно следят за ситуацией» и что на Запорожской атомной электростанции нет «прямого риска для ядерной безопасности» после разрушения Каховской ГЭС.

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Економічна Правда По материалам:

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