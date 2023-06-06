Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС — Finance.ua

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Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС
Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС
Эвакуация, ситуация на Запорожской АЭС и обеспечение питьевой водой — приоритетные задачи в связи с подрывом Каховской ГЭС.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подытоживая решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая на своем заседании 6 июня обсудила последствия разрушения россиянами Каховской ГЭС.
Были поставлены четыре главные задачи:
  • Основная — это развитие ситуации на Запорожской АЭС. По словам Шмыгаля, пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
  • Организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях. Первый поезд из Херсона отправился в 13:00.
  • Обеспечение питьевой водой пострадавших регионов. Уже выработаны предложения и подготовлены проектные решения. Готовится выделение средств.
  • Проведение оценки экологических последствий.
«Всем поставлены задачи и даны поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления касатльно ситуации», — заявил Шмыгаль.
Также Кабинет Министров принял решение выделить 120 миллионов гривен Госагентству водных ресурсов для устойчивого снабжения жителей Николаева питьевой водой. Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы. Ожидается, что проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.
Напомним, утром 6 июня Оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
В результате подрыва российскими оккупантами машинного зала изнутри, Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и она не подлежит восстановлению.
Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что его эксперты «внимательно следят за ситуацией» и что на Запорожской атомной электростанции нет «прямого риска для ядерной безопасности» после разрушения Каховской ГЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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