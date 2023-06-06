Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн масла, есть риск дальнейшей утечки — Finance.ua
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Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн масла, есть риск дальнейшей утечки

Казна и Политика
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В реку Днепр попало более 150 тонн машинного масла из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. При этом есть риск дальнейшей утечки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам заседания СНБО.
«Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн», — говорится в сообщении.
На заседании также согласован комплекс международных мероприятий. В них входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и Международный криминальный суд, ведь такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.
Кроме того, участники заседания проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и располагает инструментами на случай развития событий.
После заседания СНБО по ситуации с подрывом секретарь Алексей Данилов отметил, что «ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло».
Между тем, на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об эвакуации и размещении людей, а также обеспечении населения питьевой водой.

Справка Finance.ua:

  • сегодня около 2:50 ночи оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению;
  • из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию людей.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
РБК-Україна
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