Украина получит средства от Всемирного банка для поддержки энергосистемы — Finance.ua
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Украина получит средства от Всемирного банка для поддержки энергосистемы

Энергетика
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Украина получит средства от Всемирного банка для поддержки энергосистемы
Украина получит средства от Всемирного банка для поддержки энергосистемы
Всемирный банк предоставит Украине $70 млн для поддержания стабильности работы украинской энергосистемы.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после подписания соглашения с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде в Вашингтоне.
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По словам Шмыгаля, «Укргидроэнерго» потратит эти средства на покупку системы хранения энергии.
«Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость», — пояснил глава правительства.
Шмигаль поблагодарил Всемирный банк и всех партнеров за поддержку энергетического сектора Украины, который получил серьезные повреждения в результате российских атак.
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Напомним, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в летние месяцы может возникнуть дефицит электроэнергии в вечернее время.
Он отметил, единственный способ избежать дефицита — это увеличить импорт.
На государственном уровне для этого необходимо, чтобы комиссия подняла предельные цены на рынке электроэнергии, чтобы импортеры могли импортировать электрическую энергию из-за границы, чтобы можно было покрывать этот дефицит.
По материалам:
Finance.ua
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