Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии — Finance.ua
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Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии

Казна и Политика
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Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии
Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии
Министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд сообщил, что его страна планирует передать Украине 12 дизель-поездов, которые ранее запросили представители украинских властей.
Об этом сообщает издание Nettavisen.
По его словам, в 2023 году Норвегия планирует передать Украине всего 12 поездов, из которых первые четыре должны приехать в страну уже к лету, еще восемь ожидаются в течение года.
«Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Украинцы находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи», — отметил Нюгорд.
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Министр уточнил, что поезда не новые — им уже по 40 лет, поэтому перед отправкой модели нужно будет подготовить, но он также объяснил, что Украина запросила именно эту модель.
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Речь идет о поездах Norske Tog Class 92, изготовленных в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag. Эта модель была разработана под европейский формат колеи в 1435 мм, поэтому рельсы поездов будут менять под более широкую железную дорогу.
Сами поезда имеют 168 мест для пассажиров и способны развивать скорость до 140 км/ч.
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«Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда — это еще один конкретный пример этого», — добавил министр транспорта Норвегии.
Издание сообщает, что общая стоимость расходов на транспортировку дизель-поездов составляет около 10-12 миллионов норвежских крон (около 1 млн евро).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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