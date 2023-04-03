Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии — Finance.ua

Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии

Министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд сообщил, что его страна планирует передать Украине 12 дизель-поездов, которые ранее запросили представители украинских властей.

Об этом сообщает издание Nettavisen.

По его словам, в 2023 году Норвегия планирует передать Украине всего 12 поездов, из которых первые четыре должны приехать в страну уже к лету, еще восемь ожидаются в течение года.

«Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Украинцы находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи», — отметил Нюгорд.

Читайте также Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву

Министр уточнил, что поезда не новые — им уже по 40 лет, поэтому перед отправкой модели нужно будет подготовить, но он также объяснил, что Украина запросила именно эту модель.

Речь идет о поездах Norske Tog Class 92, изготовленных в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag. Эта модель была разработана под европейский формат колеи в 1435 мм, поэтому рельсы поездов будут менять под более широкую железную дорогу.

Сами поезда имеют 168 мест для пассажиров и способны развивать скорость до 140 км/ч.

Читайте также Бесплатный поезд из Польши в Германию будет курсировать еще 2 месяца: как купить билет

«Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда — это еще один конкретный пример этого», — добавил министр транспорта Норвегии.

Издание сообщает, что общая стоимость расходов на транспортировку дизель-поездов составляет около 10-12 миллионов норвежских крон (около 1 млн евро).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.