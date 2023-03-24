Бесплатный поезд из Польши в Германию будет курсировать еще 2 месяца: как купить билет — Finance.ua

Бесплатный поезд из Польши в Германию будет курсировать еще 2 месяца: как купить билет Сегодня 14:32 — Личные финансы

Бесплатный поезд из Польши в Германию будет курсировать еще 2 месяца: как купить билет

Граждане Украины, нашедшие убежище в Польше, могут воспользоваться бесплатным поездом в Германию, курсирование которого продлили до мая 2023 года. Рассказываем, как купить билет и воспользоваться бесплатным проездом дальше.

График движения и правила поездки на эвакуационном поезде

Бесплатный поезд с польской станции Перемышль отправляется через день в немецкий город Ганновер с единственной транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере для тех, кто планирует путешествовать в Берлин и дальше.

В обратном направлении в Польшу поезд едет без пассажиров.

Обратите внимание. В апреле он будет отправляться в Ганновер из Перемышля по четным дням. График движения:

отправление из Перемышля в 22:30;

Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) — 10:00 (±1 час);



прибытие в Ганновер Messe/Laatzen в 16:00 (±1 година).



Те, кто хочет уехать в Германию для эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.

Как купить билет на гуманитарный поезд Перемышль — Ганновер? Для посадки в поезд не требуется билет, регистрационная карта или любой другой документ.

При посадке в гуманитарный поезд приоритет будет предоставлен определенным категориям граждан:

лица с браслетом от польского Красного Креста;

семьи с детьми;



пожилые люди;



граждане с ограниченными возможностями.



Остальные пассажиры получат возможность бесплатного проезда, если в поезде останутся места.

Что делать, если не хватило места в поезде?

Бывают случаи, когда желающих поехать на гуманитарном поезде больше, чем мест в вагонах. Если вам не хватит места, обратитесь к волонтерам на железнодорожной станции. Они разместят вас в гуманитарном центре в Перемышле и дадут вам специальный браслет, который будет гарантией, что вы получите место на следующем рейсе.

Отмена рейсов эвакуационного поезда Перемышль — Ганновер. Действительно ли это так?

Обратите внимание! Организаторы опровергают фейк об отмене рейсов.

«За последние сутки в сети появилась информация о панических призывах ехать в Перемышль, чтобы нашим поездом добраться до Ганновера, потому что якобы количество вагонов каждого рейса увеличится почти вдвое из-за того, что скоро рейсы вообще отменят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное количество вагонов, которые могут вместить людей для путешествия, известно только по факту прибытия в Перемышль по возвращении из Германии. Именно тогда уже есть понимание того, сколько вагонов работоспособны, чтобы обеспечить ваше путешествие не только местами, но и теплом.

Отмечается, что невозможно каждый раз публиковать информацию о количестве вагонов.

Как объяснил один из волонтеров на станции Перемышль, не всем удается уехать в Ганновер с первого раза. Чтобы получить место в поезде, необходимо пройти через пункты коллективного проживания.

Однако уехать сразу возможно, только если в последние минуты перед отправкой есть свободные места. Такие правила установила немецкая сторона совместно с польским Красным Крестом и Центром гуманитарной помощи в Перемышле.

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