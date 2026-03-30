Украина получит первый транш от ЕС только летом — Железняк Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Первый транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы общим объемом 90 млрд евро Украина ожидает получить летом 2026 года.

Об этом, как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, заявила премьер-министр Юлия Свириденко на совещании между Кабинетом министров и представителями депутатских групп и фракций 26 марта.

Задержки финансирования

По словам депутата, в совещании также участвовали министр финансов Сергей Марченко и министр экономики Алексей Соболев.

Глава Минфина сообщил, что дефицит государственного бюджета Украины составляет около 52 млрд долларов. Для его покрытия необходимо ежемесячно привлекать около 5 млрд долларов внешнего финансирования.

В то же время, Украина отстает от графика поступлений на 3,5 млрд долларов за первые два месяца года. Причина — невыполнение отдельных условий финансовых программ, в частности, в рамках Ukraine Facility и сотрудничества с Всемирным банком.

На счетах государственного казначейства достаточно средств для финансирования расходов бюджета. Однако при сохранении текущей динамики Министерство финансов рассматривает возможность ограничения части невоенных расходов, аналогично практике 2022 года.

Налоговые изменения и требования МВФ

Правительство также готовит комплексный налоговый законопроект, который должен учесть обязательства Украины перед Международным валютным фондом в рамках программы финансирования в размере 8,1 млрд долларов.

По словам депутата, рассматривается возможность предоставления как одного комплексного документа, так и нескольких отдельных законопроектов.

Среди предлагаемых изменений:

продолжение действия 5% военного сбора;

налогообложение доходов от цифровых платформ;

введение НДС для ФЛП;

налогообложение международных почтовых отправлений.

Кабинет Министров планирует срочно подать соответствующие законопроекты в Верховную Раду и призывает депутатов рассмотреть их 7−9 апреля.

Это связано с подготовкой правительственной делегации к весеннему собранию МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, которое начнется 13 апреля.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.