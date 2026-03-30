0 800 307 555
ру
Украина получит первый транш от ЕС только летом — Железняк

Казна и Политика
1
Первый транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы общим объемом 90 млрд евро Украина ожидает получить летом 2026 года.
Об этом, как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, заявила премьер-министр Юлия Свириденко на совещании между Кабинетом министров и представителями депутатских групп и фракций 26 марта.

Задержки финансирования

По словам депутата, в совещании также участвовали министр финансов Сергей Марченко и министр экономики Алексей Соболев.
Глава Минфина сообщил, что дефицит государственного бюджета Украины составляет около 52 млрд долларов. Для его покрытия необходимо ежемесячно привлекать около 5 млрд долларов внешнего финансирования.
Читайте также
В то же время, Украина отстает от графика поступлений на 3,5 млрд долларов за первые два месяца года. Причина — невыполнение отдельных условий финансовых программ, в частности, в рамках Ukraine Facility и сотрудничества с Всемирным банком.
На счетах государственного казначейства достаточно средств для финансирования расходов бюджета. Однако при сохранении текущей динамики Министерство финансов рассматривает возможность ограничения части невоенных расходов, аналогично практике 2022 года.

Налоговые изменения и требования МВФ

Правительство также готовит комплексный налоговый законопроект, который должен учесть обязательства Украины перед Международным валютным фондом в рамках программы финансирования в размере 8,1 млрд долларов.
По словам депутата, рассматривается возможность предоставления как одного комплексного документа, так и нескольких отдельных законопроектов.
Читайте также
Среди предлагаемых изменений:
  • продолжение действия 5% военного сбора;
  • налогообложение доходов от цифровых платформ;
  • введение НДС для ФЛП;
  • налогообложение международных почтовых отправлений.
Кабинет Министров планирует срочно подать соответствующие законопроекты в Верховную Раду и призывает депутатов рассмотреть их 7−9 апреля.
Это связано с подготовкой правительственной делегации к весеннему собранию МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, которое начнется 13 апреля.
По материалам:
НВ
КабминЕСБюджетФинансовая помощьСвириденко
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems