Отмена налоговых льгот на посылки до 150 евро: что думают эксперты Сегодня 16:33 — Казна и Политика

От отмены льготного налогообложения международных посылок в Украину стоимостью до 150 евро объем поступлений в государственный бюджет может составить более 20 млрд грн в год.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман и другие эксперты проанализировали обнародованный Министерством финансов так называемый «большой налоговый законопроект», пишет delo.ua.

О чем идет речь

Правительство в рамках, в частности, обязательств перед Международным валютным фондом и с целью увеличения доходной части государственного бюджета предлагает, в частности, отменить действующую в Украине льготу по уплате НДС на международные посылки (в Украину) стоимостью ниже 150 евро.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Олег Гетман, как представитель экспертного сообщества, положительно оценивает предлагаемую правительством норму: «Мы как экономисты, как аналитические центры советовали правительству это сделать еще пять лет назад, потому что эта льгота реально вредит украинским производителям. Это одежда, обувь, косметика, товары для дома, аксессуары, игрушки. Все эти товары производятся в Украине в больших количествах, десятками тысяч предприятий. Конкуренция просто бешеная. Предоставлять льготу китайцам, искривлять конкуренцией, уничтожать украинских производителей этих товаров — это просто преступление, особенно во время войны. Поэтому эта льгота должна быть устранена».

Оценивая возможные поступления в государственный бюджет от отмены налоговых льгот на международные посылки, президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак говорит о миллиардах гривен в год, но не о десятках миллиардов. Причина проста: часть товаропотока перестроится, часть продавцов заложит НДС в цену, часть покупателей сократит объемы заказов, а часть уйдет в другие каналы. Поэтому «статическая» оценка 20% всего массива мелкого импорта была бы завышением.

требует отмены льготы на импорт посылок стоимостью до 150 евро, которая, по мнению участников рынка, создает неравные условия конкуренции и влечет за собой миллиардные потери госбюджета.

Напомним также Finance.ua писал , что Национальный банк поддерживает внедрение налогообложения посылок из-за границы стоимостью до 150 евро. В Нацбанке также рекомендуют дополнительно облагать налогом некритический импорт — электромобили и предметы роскоши.

По словам представителей НБУ, инициатива главы налогового комитета Даниила Гетманцева по введению налогов и пошлин на международные почтовые отправления может помочь сократить отток валюты из страны. Это должно оказать положительное влияние на текущий счет платежного баланса. Кроме того, увеличение поступлений от налогов и пошлин усилит доходную часть государственного бюджета.

