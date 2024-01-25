Украина получит от Латвии новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей — Finance.ua

Украина получит от Латвии новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей Сегодня 07:07

Украина получит от Латвии новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине еще 14 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает Delfi.

Автомобили, предназначенные для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

Предварительная общая рыночная стоимость этих автомобилей составляет более 100 тыс. евро.

Согласно сообщению, речь идет о таких автомобилях: Volvo XC60 2011 года, Citroen C-Elysee 2016 года, Subaru Legacy 2003 года, Volkswagen Multivan 2005 года, Nissan X-Trail 2009 года, Volkswagen Touran 2007 года, Volvo XC 2010, Volkswagen Caddy Life 2008 года, Seat Altea XL 2006 года, Skoda Fabia 2007 года, Ford Galaxy 2008 года, Volkswagen Passat 2007 года, Chevrolet Captiva 2013 года.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого «Твиттер-конвоя».

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Напомним, 16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины. Они позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством. Теперь этот закон предусматривает возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В целом по состоянию на середину декабря 2023 года Латвия передала Украине 271 такой автомобиль — их стоимость оценивается почти в €1 млн.

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