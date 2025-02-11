Украина получит очередной грант от Японии — Finance.ua

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Украина получит очередной грант от Японии

Казна и Политика
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Украина получит очередной грант от Японии
Украина получит очередной грант от Японии
Кабинет министров утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта в размере почти $58 млн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Сегодня принимаем важное решение для нашего восстановления. Утверждаем проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен, или около 58 млн долларов», — сказал Шмыгаль.
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По словам премьера, это средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления.
«Благодарен японским партнерам за последовательную неизменную поддержку», — добавил он.
Напомним, 10 января правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против россии из-за ее вторжения в Украину. Ограничения также коснулись Северной Кореи и Китая.
По материалам:
Finance.ua
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