Украина получит кредит на 100 млн евро от Банка развития Совета Европы — Finance.ua

Украина получит кредит на 100 млн евро от Банка развития Совета Европы Сегодня 07:40 — Казна и Политика

Украина получит кредит на 100 млн евро от Банка развития Совета Европы

Кабинет Министров одобрил привлечение кредита от Банка развития Совета Европы на общую сумму 100 млн евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Привлекаем 100 млн евро, или более 4,8 млрд грн от Банка развития Совета Европы в рамках проекта НОME», — написал он.

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По его словам, за эти средства будут выплачиваться компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе «єВідновлення».

Шмыгаль сообщил, что в прошлом году Банк помог профинансировать 2800 жилищных сертификатов. Благодаря новому финансированию мы сможем оплатить еще 3600 сертификатов на приобретение жилья.

Правительство также приняло решение об обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц.

«Банк развития Совета Европы предоставляет Украине 50 млн евро. Этих средств хватит на льготное кредитование для около 1100 семей ВПЛ», — отметил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что проекты восстановления в жилищной сфере Украине помогает финансировать Всемирный банк, в частности, по инициативе НОРЕ. Благодаря ей уже более 87 тысяч украинцев получили возмещение за поврежденное жилье.

«А также планируем в рамках проекта НОРЕ восстановить до 200 многоэтажек», — добавил премьер.

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