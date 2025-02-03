Банк развития Совета Европы предоставит дополнительные €150 миллионов на жилищные программы в Украине — Finance.ua

Банк развития Совета Европы предоставит дополнительные €150 миллионов на жилищные программы в Украине Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Банк развития Совета Европы предоставит дополнительные €150 миллионов на жилищные программы в Украине

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил заявки на финансирование в 2025 году жилищных программ в Украине на общую сумму 150 млн евро.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

«Административный совет Банка развития Совета Европы на заседании одобрил заявки на финансирование в 2025 году нового проекта обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и продления проекта „HOME: Компенсация за уничтоженное жилье“, существующего в рамках программы єВідновлення», — говорится в сообщении.

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В частности, для проекта HOME, согласно новому решению банка, дополнительно будет выделено 100 миллионов евро. Это финансирование позволит обеспечить жильем более 3000 семей, которым уже сформированы жилищные сертификаты за уничтоженное жилье. Приоритетное право на компенсацию по программе имеют участники боевых действий, защитники и защитницы, которые возвращаются и нуждающиеся в восстановлении, лица с инвалидностью и многодетные семьи. Проект HOME реализуется согласно ранее заключенному Рамочному соглашению о займе между Украиной и БРСЕ.

На финансирование проекта льготного кредитования для ВПЛ было выделено 50 миллионов евро, за счет чего в течение 2025 года собственным жильем будут обеспечены 1460 украинских семей на наиболее доступных условиях.

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Как сообщалось, в начале декабря 2024 года Украина получила 30 млн евро от Банка развития Совета Европы на продление программы компенсаций за уничтоженное жилье. Средства направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов.

Укрінформ По материалам:

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