В Украине утвердили Стратегию цифрового развития инноваций — Finance.ua

В Украине утвердили Стратегию цифрового развития инноваций Сегодня 17:30

В Украине утвердили Стратегию цифрового развития инноваций

Правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций Украины (WinWin) до 2030 года, в которой очерчены ключевые направления государственной политики в сфере развития инновационных продуктов, товаров и услуг.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что стратегия WinWin — это комплексное видение и конкретные шаги по укреплению инновационной экосистемы в Украине, эффективному регулированию и открытию новых рынков. Она предлагает видение, как создать благоприятные условия для бизнеса, стартапов, ученых, инвесторов и международных партнеров в сфере инноваций, которые критически важны для защиты суверенитета, экономического развития, восстановления и поддержки процесса трансформации Украины.

Документ приоритезует ключевые направления развития, в частности DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, отрасль полупроводников и т. д.

Для чего это

Реализация стратегии позволит Украине совершить экономический скачок благодаря созданию инновационных продуктов, товаров и услуг. Украина должна стать региональным лидером и драйвером инноваций в Европейском Союзе, используя экспортный потенциал своих технологических продуктов.

Кроме того, с достижением целей документа, страна получит мощную цифровую экономику, которая будет гарантировать устойчивое развитие предпринимательству, работающие оцифрованные государственные и социальные сервисы, которые будут обеспечивать доступ к высокому уровню жизни и минимальный риск проявлений коррупции на любом уровне.

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Благодаря реализации стратегии к 2030 году у Украины будет шанс подняться с 79-го места в глобальном индексе человеческого капитала, которое она занимала в 2023 году, на 55-е.

Стратегия подготовлена ​​с учетом опыта планирования инновационной деятельности, а также имеющегося законодательного регулирования указанной сферы и предусматривает поэтапное достижение стратегических целей. Так, в течение первого этапа в 2025—2027 гг. планируется сосредоточиться на создании благоприятных условий для развития инновационной деятельности: совершенствовании законодательной базы, поддержке научных исследований и разработок, развитии инфраструктуры для стартапов и содействии трансферу технологий.

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