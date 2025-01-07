Украина после войны поможет странам Африки сделать аналоги сервиса «Дія» — Зеленский
Несколько стран Африки попросили Украину помочь им в создании сервисов, аналогичных украинскому приложению государственных услуг «Дія». Работы в этом направлении начнутся после окончания российско-украинской войны.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
Журналист спросил Зеленского, что, по его мнению, может помочь Украине добиться процветания в ближайшие десятилетия.
«Цифровизация. Это очень важно. Цифровизация всех процессов. Мы начали эту работу. У нас есть специальное министерство цифровой трансформации <…> Еще у нас есть „Дія“. Это приложение с государственными услугами», — ответил Зеленский.
Президент добавил, что несколько стран Африканского союза обратились в Украину с просьбой поделиться технологиями и опытом для создания аналогичных сервисов.
По словам Зеленского, Украина согласилась сделать это. Работы в этом направлении начнутся сразу после войны.
Глава государства считает, что создание цифровых сервисов для стран Африки может стать источником поступления денежных средств в Украину.
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