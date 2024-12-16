Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год

20
Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год
Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год
Министерство цифровой трансформации Украины представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Совместно с командами Украинского фонда стартапов и Brave1 встретились с топовыми украинскими ИИ и blockhain стартапами. 2025 год станет годом возможностей для ИИ-стартапов», — сказано в сообщении.
Читайте также
Какие возможности появятся у ИИ-стартапов:
  • запустят новые грантовые программы для масштабирования и развития ИИ-компаний;
  • откроют AI Center of Excellence — международный хаб для разработки и интеграции AI-решений в публичном секторе. Одним из фокусов центра будет развитие AI-талантов и образования, а также поддержка стартапов и малых и средних предприятий;
  • запустят Sandbox — проект, благодаря которому AI- и blockchain-стартапы смогут получать бесплатный аудит и консультации для улучшения своих продуктов.
«Поставили амбициозную цель для Минцифры — к 2030 году Украина войдет в топ-3 страны мира по уровню разработки и внедрения решений на основе ИИ в государственном управлении, цифровых услугах и ключевых секторах экономики. Стартапы являются ключевым генератором революционных решений для этих сфер», — заявили в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.