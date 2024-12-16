Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год — Finance.ua

Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год Сегодня 17:42

Минцифры презентовало видение развития ИИ на 2025 год

Министерство цифровой трансформации Украины представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Совместно с командами Украинского фонда стартапов и Brave1 встретились с топовыми украинскими ИИ и blockhain стартапами. 2025 год станет годом возможностей для ИИ-стартапов», — сказано в сообщении.

Какие возможности появятся у ИИ-стартапов:

запустят новые грантовые программы для масштабирования и развития ИИ-компаний;

откроют AI Center of Excellence — международный хаб для разработки и интеграции AI-решений в публичном секторе. Одним из фокусов центра будет развитие AI-талантов и образования, а также поддержка стартапов и малых и средних предприятий;

запустят Sandbox — проект, благодаря которому AI- и blockchain-стартапы смогут получать бесплатный аудит и консультации для улучшения своих продуктов.

«Поставили амбициозную цель для Минцифры — к 2030 году Украина войдет в топ-3 страны мира по уровню разработки и внедрения решений на основе ИИ в государственном управлении, цифровых услугах и ключевых секторах экономики. Стартапы являются ключевым генератором революционных решений для этих сфер», — заявили в министерстве.

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